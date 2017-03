Actualidade

O índice bolsista Dow Jones Industrial Average Industrial fechou hoje pela primeira vez na sua história acima dos 21 mil pontos, um dia depois do discurso do Presidente Donald Trump no Congresso dos Estados Unidos.

Este regresso do Dow Jones aos recordes ocorre depois de uma ligeira descida na terça-feira, a qual sucedeu a uma série de 12 recordes consecutivos, algo que não se verificava desde 1987.

