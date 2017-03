Actualidade

O primeiro-ministro manifestou hoje apoio ao lançamento do Livro Branco sobre o futuro europeu e afirmou que Portugal estará na primeira linha do debate sobre o aprofundamento da Europa social e da União Económica e Monetária.

Estas posições foram transmitidas por António Costa em declarações à agência Lusa, após a Comissão Europeia (CE) ter hoje apresentado o Livro Branco sobre o futuro da Europa.

Uma iniciativa de Bruxelas que, segundo o líder do executivo nacional, constitui "um contributo útil para o processo de definição do futuro da União Europeia", que será lançado na cimeira de chefes de Estado e de Governo, em Roma, no próximo dia 25.