Actualidade

A presidente da Academia das Ciências e Artes Cinematográficas, que atribui os Óscares, disse hoje que os dois funcionários da PriceWaterhouseCoopers responsáveis pelo erro na atribuição do Óscar para Melhor Filme nunca mais vão participar na cerimónia.

Cheryl Boone Isaacs disse hoje que Brian Cullinan, o representante da PriceWaterhouseCooper (PwC) responsável por entregar no domingo passado o envelope que levou a que o filme "La La Land" fosse, erradamente, anunciado como Melhor Filme em vez de "Moonlight", estava distraído nos bastidores.

Cullinan enviou um 'tweet' (e depois apagou-o) com uma foto de Emma Stone nas laterais do palco dos Óscares com a estatueta nas mãos, ou seja minutos antes de ter dado aos apresentadores Warren Beatty e Faye Dunaway o envelope errado para o prémio de Melhor Filme.