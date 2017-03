Actualidade

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu hoje um "Aviso Amarelo" devido à previsão de vento e agitação marítima em sete ilhas do arquipélago dos Açores na sexta-feira

Segundo o IPMA, as cinco ilhas do grupo central - Faial, Pico, Terceira, São Jorge e Graciosa - estão sob "Aviso Amarelo" para agitação marítima entre as 17:00 e as 22:00 locais de sexta-feira (mais uma hora em Lisboa), prevendo-se ondas de noroeste/oeste.

Para estas cinco ilhas, o IPMA emitiu também um "Aviso Amarelo" para vento, com direção de noroeste, que vigora entre as 08:00 e as 17:00 locais de sexta-feira.