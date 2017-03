Actualidade

Um adolescente, de 16 anos, considerado o principal suspeito de violar e matar uma menina de 7 anos numa localidade da região de Potosi, na Bolívia, foi queimado vivo por uma multidão, informou, na quarta-feira, fonte policial.

O linchamento ocorreu no fim de semana na localidade de Toro Toro, durante as celebrações de Carnaval, disse o comandante da polícia de Potosi, Marco Encinas, aos órgãos de comunicação social locais.

Segundo a investigação preliminar, a menina foi vista a conversar, no sábado, com o adolescente durante um desfile e um dia depois o seu corpo foi encontrado na margem de um rio perto de Toro Toro, com sinais de violência.