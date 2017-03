Actualidade

O procurador-geral dos EUA, Jeff Sessions, manteve dois encontros com o embaixador da Rússia durante a campanha, um contacto que já desencadeou apelos para se abster de participar na investigação sobre a interferência de Moscovo nas presidenciais.

Jeff Sessions, um dos primeiros apoiantes do Presidente, Donald Trump, e assessor político do candidato republicano, não divulgou que manteve essas comunicações na audiência do processo da sua confirmação, em janeiro, altura em que foi questionado se "alguém afiliado" à campanha presidencial tinha tido contacto com os russos.

A porta-voz do Departamento de Justiça dos Estados Unidos Sarah Isgur Flores afirmou, na noite de quarta-feira, que "não havia nada de enganador na resposta" de Sessions.