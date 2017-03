Actualidade

A Malásia vai libertar um norte-coreano suspeito do assassínio de Kim Jong-Nam, meio-irmão do líder norte-coreano, Kim Jong-Un, revelou hoje o procurador-geral, um dia depois de duas mulheres terem sido formalmente acusadas do crime.

Ri Jong Chol estava sob custódia policial há quase duas semanas na sequência do assassínio de Kim Jong-Nam, no aeroporto de Kuala Lumpur, em 13 de fevereiro.

"Ele vai ser libertado. É um homem livre. [o período da] detenção expira e as provas para o acusar são insuficientes", afirmou Mohamed Apandi Ali, adiantando que o cidadão norte-coreano "vai ser deportado amanhã", ou seja, na sexta-feira.