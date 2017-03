Actualidade

Ativistas sul-coreanos anunciaram hoje que vão enviar, através de balões, milhões de panfletos para o outro lado da fronteira, dando conta da morte por envenenamento de Kim Jong-Nam, meio-irmão do líder norte-coreano, Kim Jong-Un.

Desconhece-se quantos norte-coreanos estarão a par do destino de Kim Jong-Nam, que foi assassinado com o agente nervoso VX, no aeroporto de Kuala Lumpur, capital da Malásia, em 13 de fevereiro, alegadamente por duas jovens que estariam ao serviço de Pyongyang.

A Coreia do Norte refutou qualquer envolvimento no assassínio e acusou a Malásia de conspirar com a Coreia do Sul, enquanto se referia à vítima como "Kim Chol, cidadão com passaporte diplomático" e sem mencionar a relação de parentesco com Kim Jong-Un.