Actualidade

Combatentes do grupo radical Estado Islâmico retiraram-se de grande parte da cidade síria de Palmira, mas deixaram para trás inúmeras minas e tornaram difícil a progressão das forças governamentais, informou hoje uma organização não-governamental.

As tropas sírias, apoiadas pelo exército russo, entraram na quarta-feira na cidade antiga depois de combates com os 'jihadistas', segundo o Observatório sírio dos Direitos do Homem (OSDH).

Hoje de manhã, combatentes do grupo Estado Islâmico estavam escondidos em bairros residenciais no leste da cidade.