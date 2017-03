Actualidade

Várias galerias de Paris vão acolher, em maio, exposições simultâneas de artistas portugueses como José Pedro Croft, Jorge Martins, Rui Chafes, Manuel Cargaleiro, Miguel Branco, Rui Moreira, entre outros, num evento intitulado "Lusoscopie" ("Lusoscopia").

"O projeto vai-se chamar 'lusoscopie' que é para complementar a 'lusophonie' (...) É 'lusoscopia', como se fosse uma radiografia cultural", disse à agência Lusa João Pinharanda, diretor do Centro Cultural Camões em Paris.

"Lusoscopie (Artistes Portugais à Paris)" é o título original do evento porque, "enquanto no mundo da literatura, toda a gente sabe o que é 'lusophonie'", no mundo das artes essa identificação parece menos fácil e o título necessitou "de levar o parêntesis" com a explicação.