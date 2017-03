Algarve Cup

Cláudia Neto tornou-se na quarta-feira na terceira futebolista portuguesa a atingir a 100.ª internacionalização pela seleção feminina, mas garante que não olha para essas marcas e que apenas quer continuar a ajudar a 'equipas das quinas'.

O palco não poderia ter sido o melhor, o Estádio Municipal da 'sua' Lagos, cidade onde nasceu há 28 anos e na qual deu os primeiros pontapés na bola, no União Atlético Clube de Lagos, embora ainda dentro de uma quadra de futsal. Com a família, a pequena sobrinha, que 'invadiu' o relvado no fim do encontro, e amigos na bancada, só faltou o resultado - a Rússia estragou a 'festa', com um triunfo por 1-0, na estreia na Algarve Cup.

"Foi um dia muito especial para mim, é muito bom poder jogar aqui na minha cidade e completar 100 internacionalizações, poder jogar com um público fantástico aqui em Lagos e agradeço muito a quem veio apoiar a nossa seleção. Mas sem dúvida que foi um jogo especial para mim", afirmou.