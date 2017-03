Actualidade

A jovem empresa portuguesa Carlton Jewellery dá o pontapé de partida da marca com a apresentação das suas coleções numa das maiores feiras de joalharia do Mundo, que se realiza no fim do mês, em Basileia, Suíça.

A Carlton Jewellery, sediada em Coimbra, vai apresentar internacionalmente a marca na Baselworld 2017, considerada uma das maiores feiras do mundo de joias e relógios, que decorre em Basileia, de dia 23 a 30, disse à agência Lusa o responsável da joalharia, Carlos Góis.

A marca, criada muito recentemente, contou com algumas apresentações em 2016 em Portugal, para validar o conceito, o posicionamento, a marca e o modelo, fazendo agora da sua presença na Baselworld o pontapé de partida para começar a fazer vendas, explicou o responsável.