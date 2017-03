Actualidade

Os quatro andares do edifício sede do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra (CAPC) vão ser o palco da exposição "Camaleónica", de nove artistas portugueses e estrangeiros que, na sua maioria, criaram peças que se relacionam com a casa.

"Camaleónica" é inaugurada na sexta-feira e reúne trabalhos de André Sousa, Diana Carvalho, Mafalda Santos, Mariana Caló e Francisco Queimadela, Nuno Ramalho, Pedro Wirz, Ricardo Basbaum, Schirin Kretschmann e Sónia Neves.

A exposição conta com várias peças criadas especificamente para a casa, com intervenções sobre o próprio edifício, seja os vidros, paredes ou chão, transformando o edifício do CAPC e abrindo-o "de uma forma que não é habitual", contou à agência Lusa o curador da exposição, Miguel Leal.