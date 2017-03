Actualidade

Um ruidoso protesto e tentativas para travar o cordão policial que escolta os funcionários da Polis Litoral Ria Formosa marcou hoje, no núcleo dos Hangares, a última tomada de posse administrativa de casas a demolir nas ilhas-barreiras.

Os funcionários da Polis chegaram àquele núcleo do concelho algarvio de Olhão pelas 08:30 e iniciaram o percurso de várias centenas de metros até à primeira das 17 habitações sinalizadas para demolição no núcleo com os cerca de 150 manifestantes a tentar impedir o progresso dos 40 elementos da Polícia Marítima que protegiam a equipa da Polis.

Os ânimos exaltaram-se à chegada à primeira habitação - os manifestantes bloquearam as escadas de acesso à construção e obrigaram a Polícia Marítima a retroceder e a reorganizar-se para depois os técnicos iniciarem a marcação.