Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros português reiterou hoje a disponibilidade do primeiro-ministro, António Costa, para visitar Angola na primavera, mas admitiu que esta deslocação só se realize após as eleições gerais angolanas, previstas para agosto.

Em declarações à Lusa, Augusto Santos Silva disse que "o Governo está a trabalhar no cenário que acertou com as autoridades angolanas", no sentido de a visita se realizar "na data mais breve possível, que seja de interesse de ambas as partes".

"Do ponto de vista português, o nosso interesse é que a visita se realize. Nós compreendemos que o calendário político-eleitoral em Angola coloca restrições e portanto entendemos que o que faz sentido é que essa visita se realize na primavera ou depois, já com um novo Presidente e um novo executivo", afirmou o chefe da diplomacia portuguesa, à margem da abertura do seminário sobre o novo Acordo de Implementação da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, a decorrer no Ministério dos Negócios Estrangeiros.