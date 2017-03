Actualidade

O ministro do Interior francês, Bruno Le Roux, anunciou hoje "uma vigilância particular" perante o risco de atentados terroristas durante a campanha eleitoral para as presidenciais de abril e maio e que todos os candidatos podem sofrer ciberataques.

"Estamos todos mobilizados", sublinhou Le Roux numa entrevista com o canal CNews, quando questionado sobre as ameaças de atos terroristas durante a campanha.

O ministro sublinhou que "semana após semana se vem a proceder a um certo número de detenções" com base em presunções de preparativos de atentados.