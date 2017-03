Actualidade

O Município de Vila Nova de Poiares está a desenvolver um projeto-piloto de alfabetização dirigido à população sénior, que visa diminuir a taxa de analfabetismo funcional, promover a literacia e a inclusão social, foi hoje anunciado.

Segundo a autarquia, o projeto designado "Letras prá Vida", é aplicado em parceria com a iCreate, a Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC) e as quatro juntas de freguesia do concelho de Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra.

"O projeto, que já arrancou e decorrerá até 06 de junho de 2017, conta com a coordenação científica e pedagógica da ESEC e tem como objetivo diminuir a taxa de analfabetismo funcional em Poiares, promovendo a literacia, inclusão social, através do desenvolvimento de competências e capacitação dos participantes", explica o município em nota enviada à agência Lusa.