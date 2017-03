Actualidade

O Parlamento Europeu (PE) aprovou hoje o levantamento da imunidade parlamentar à líder da Frente Nacional (FN), Marine Le Pen, permitindo que esta responda perante a justiça francesa por ter divulgado no Twitter fotografias violentas do Estado Islâmico.

Marine Le Pen, que lidera as sondagens para as eleições presidenciais francesas, divulgou imagens violentas do grupo terrorista Estado Islâmico em resposta à comparação, feita por uma jornalista, entre o discurso contra os imigrantes da FN e os extremistas.

A líder do partido de extrema-direita foi acusada de divulgar propaganda extremista.