Actualidade

O brasileiro Ney Matogrosso vai protagonizar a abertura do "Beja na Rua", festival que, entre 16 de junho e 15 de julho, promete transformar a cidade numa "enorme sala de espetáculos" ao ar livre.

O festival, que vai na 2.ª edição, tem caráter multidisciplinar e pretende celebrar as artes na rua, sendo promovido pela Zarcos - Associação de Músicos de Beja, em parceria com associações e entidades do concelho, explicou hoje a câmara municipal.

A iniciativa, destacou o município, "é uma aposta de Beja na afirmação das indústrias criativas, que fazem desta cidade uma montra para criadores locais e convidados, onde a cultura local se funde com o que de melhor se faz ao nível nacional e internacional".