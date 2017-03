Actualidade

O Teatro do Campo Alegre, no Porto, recebe, na sexta-feira e no sábado, o Foco Deslocações, com estreias nacionais de trabalhos da artista ruandesa Dorothée Munyaneza e do coreógrafo sírio Mithkal Alzghair que "colocam o dedo na ferida".

"Como dançar, cantar, pensar e inscrever artisticamente acontecimentos reais que deixam cicatrizes na história? De que modo se resiste para além da guerra e do medo? O Foco Deslocações parte destas e de muitas outras questões presentes no trabalho de dois artistas originários de países que atravessam ou atravessaram conflitos de guerra: a Síria e o Ruanda", pode ler-se no comunicado do Teatro Municipal do Porto.

O mesmo texto questiona "como pensar, falar e inscrever acontecimentos reais que deixam cicatrizes na história", acrescentando o Teatro Municipal do Porto que pretende colocar "o dedo nas feridas das histórias que aqui são testemunhadas através das artes performativas".