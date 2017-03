CCB

A experiência promete ser única. O Centro Cultural de Belém abre hoje as portas à apresentação de The Blues Experience, o resultado da parceria inusitada entre, aquela que é considerada a melhor banda de blues nacional, Budda Power Blues e a diva do Jazz, Maria João.

Trata-se de um disco de blues, mas um blues do século XXI, amplamente influenciado por todas as sonoridades que fazem parte do quotidiano de Maria João, Budda Guedes e Nico Guedes.

Composto por dez canções que versam sobre assuntos muito pessoais e frequentemente autobiográficos, The Blues Experience é um disco que percorre várias linguagens do blues, resultado do desafio lançado por Budda Guedes a Maria João.

Local: Centro Cultural de Belém, em Lisboa

Horário: 2 de março, às 21h

Preço: €20