A cantora Yolanda Soares apresenta na sexta-feira, no Teatro Académico de Gil Vicente, o seu mais recente trabalho, "Royal Fado", num concerto de apoio aos estudantes sírios que frequentam a Universidade de Coimbra.

A cantora vai subir ao palco do Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), em Coimbra, para um concerto onde se junta a ópera ao fado, com fragmentos de música de várias partes do mundo, como o tango, flamenco ou música árabe.

O espetáculo, marcado para as 21:30 de sexta-feira, realiza-se no âmbito do Concerto Coimbra Solidária, uma iniciativa que a Universidade de Coimbra (UC) promove desde 2012, convidando artistas para tocar por uma causa.