Desporto

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) repudiou hoje as tentativas de intimidação que se tem vindo a verificar em todo o país e exigiu o fim do clima de crispação que se vive no futebol português.

Em comunicado, a associação considera que o clima de crispação "é, infelizmente, 'alimentado' por agentes desportivos, e alguns comentadores, que intervêm em representação dos clubes, e cujo principal objetivo é criar pressão, justificar resultados e levantar suspeições".

A APAF entende que quem profere tais comentários "não têm noção do grave problema que estão a criar ao futebol português, criando desta forma uma 'onda de violência' moral e física, sem fim à vista".