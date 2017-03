Operação Marquês

A defesa de José Sócrates considerou hoje que os depoimentos de Ricardo Salgado e Helder Bataglia, no inquérito da 'Operação Marquês', vêm confirmar que não existe qualquer ligação do ex-primeiro-ministro "aos tantos milhões noticiados".

O comunicado dos advogados João Araújo e Pedro Delille surge após a publicação pelas revistas Sábado e Visão do teor dos interrogatórios ao ex-presidente do BES e do empresário luso-angolano, sobre a transferência de dinheiro do Grupo Espírito Santo (GES), que o Ministério Público (MP) entende ter como último destinatário José Sócrates através do empresário e seu amigo Carlos Santos Silva.

"Estes novos depoimentos esclarecedores apenas vêm confirmar que nenhuma ligação do engenheiro José Sócrates aos tantos milhões noticiados existe, que a tese de uma fortuna escondida está desmentida nos autos e que a alegada proximidade com as pessoas interrogadas, aliás desmentida por ambos, é pura e simplesmente uma ficção", refere a defesa.