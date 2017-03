Actualidade

Um tribunal egípcio iniciou hoje a repetição do julgamento do ex-Presidente Hosni Mubarak por cumplicidade na morte de 239 manifestantes durante a revolução de 2011, que terminou com o seu "reinado" de quase três décadas.

Esta é a segunda repetição do julgamento, da qual não haverá recurso, depois de um tribunal ter condenado Mubarak a prisão perpétua em 2012 e outro o ter absolvido pelas mesmas acusações dois anos depois.

O julgamento é desde vez repetido por decisão do Tribunal de Cassação por irregularidades no processo em que o ex-presidente foi absolvido em 2014.