Apresentação

Praia marca uma renovação na carreira de Mafalda Veiga. Além de ser um novo disco, é também um novo espetáculo em que muito se renova. Em palco, há uma nova banda, um novo alinhamento, novas canções e um novo projeto de luz, palco e som, num trabalho conjunto com a equipa de estrada, produção e técnica.

Este novo projeto vai ser apresentado ao vivo no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa já no próximo dia 4 de março e na Sala Suggia da Casa da Música,no dia 8 de março.

O disco novo é tocado na íntegra, mas o público pode contar com as canções mais emblemáticas e incontornáveis da Mafalda Veiga, que também estão no alinhamento para estes dois concertos e para os que se vão seguir ao longo de 2017, mas com arranjos que se aproximam da sonoridade deste mais recente trabalho.

Já a partir destes concertos, Praia ao vivo integra também um projeto de vídeo com pequenos filmes inéditos realizados pela artista.

Lisboa

Teatro Tivoli BBVA | 4 de março, às 21h30

Preço: €17,5 a €25

Porto

Casa da Música | 8 de março, às 21h

Preço: €20