Desporto

Nuno Espírito Santo, treinador do FC Porto, não espera facilidades no sábado com o Nacional, penúltimo classificado, na 24.ª jornada da I Liga de futebol, garantindo que na prova "não há jogos fáceis".

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os madeirenses, o técnico dos 'dragões' admitiu, no entanto, que a equipa está preparada e que não espera outro cenário que não seja a vitória, a oitava consecutiva na I Liga.

"O que sabemos é não há jogos fáceis. Estamos preparados com o máximo rigor e concentração para poder vencer. Vamos regressar à fortaleza do Dragão e queremos vencer para conquistar mais três pontos", disse Nuno Espírito Santo.