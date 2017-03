Actualidade

Os óculos de realidade virtual podem ser usados para trabalhar problemas mentais e várias empresas estão a criar aplicações de saúde mental para ajudar a curar fobias, dependências ou ansiedade.

Apresentada no congresso mundial de tecnologia móvel que termina hoje em Barcelona, a tecnologia usa os dispositivos criados principalmente para jogos e vira-os para o tratamento de fobias e outros problemas num ambiente seguro.

Uma das técnicas da psicoterapia cognitiva é confrontar quem sobre de fobias com aquilo que lhe provoca medo, mas num ambiente virtual, fácil de controlar. O que se consegue com óculos de realidade virtual é, por exemplo, colocar quem não consegue falar em público no ambiente de uma sala cheia de gente.