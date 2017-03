concerto

O cartaz do NOS Alive continua a somar pontos e acaba de anunciar mais um grande nome para o Palco Heineken. Peaches, a provocadora canadiana conhecida pelas suas exóticas atuações, apresenta dia 8 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, o quinto registo de originais e o mais inequívoco álbum de sempre, 'RUB'.

O mais recente trabalho que surge de um longo hiato de estúdio, foi, como explica a artista, uma declaração musical audaciosa e aventureira e a última entrada numa conversa que Peaches abriu há 15 anos e que o mundo pode ter finalmente alcançado.

Peaches junta-se no cartaz do último dia do NOS Alive aos já anunciados Depeche Mode, Cage The Elephant, Imagine Dragons, Kodaline e Spoon.

A 10.ª edição do NOS Alive ficou marcada como a mais bem-sucedida de sempre, tendo esgotado os três dias do evento, com um total de 165.000 espectadores, feito único no panorama dos festivais desta dimensão em Portugal.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2017.

Artistas já confirmados: Alt-J, Blossoms, Cage The Elephant, Depeche Mode, Foo Fighters, Glass Animals, Imagine Dragons, Kodaline, Parov Stelar, Peaches, Phoenix, Ryan Adams, Rhye, Royal Blood, Savages, Spoon, The Kills, The Weeknd, The xx, Wild Beasts e Warpaint.

Fã Pack FNAC NOS Alive'17 Passe 3 Dias + t-shirt oficial + entrada exclusiva pela porta FNAC *129,00 Euros

Fã Pack FNAC NOS Alive'17 Voucher Diário + t-shirt oficial + entrada exclusiva pela porta FNAC *59,00 Euros

À venda em exclusivo na FNAC e em fnac.pt