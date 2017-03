Actualidade

O líder parlamentar socialista afirmou hoje que os novos dados que indiciam uma ação tardia do governador do Banco de Portugal (Bdp) no caso Banco Espírito Santo (BES) constituem "objeto de reflexão", confirmando "falhas significativas" da supervisão.

Esta advertência foi transmitida por Carlos César aos jornalistas no final da reunião semanal do Grupo Parlamentar do PS, após ter sido confrontado com o teor da primeira parte de uma reportagem emitida na quarta-feira pela SIC sobre o caso BES, com incidência na atuação da instituição liderada por Carlos Costa no segundo semestre de 2013.

Segundo essa reportagem da SIC, técnicos do BdP assinaram uma nota informativa interna, logo em novembro de 2013, na qual punham em causa a continuidade de quatro administradores do BES e sugeriam mesmo o afastamento imediato do presidente, Ricardo Salgado.