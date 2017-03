Actualidade

O líder parlamentar do PS salientou hoje que o Conselho de Finanças Públicas fez uma "confissão" de que "falhou" nas suas previsões de défice em 2016 e apontou várias entidades que se têm especializado em "maus augúrios".

Carlos César falava no final da reunião semanal da bancada socialista, numa ocasião em que se referiu ao teor de uma entrevista hoje divulgada pelo jornal "Público" com a presidente do Conselho de Finanças Públicas, Teodora Cardoso, na qual esta professora universitária também defende que o défice desceu no ano passado com "medidas que não são sustentáveis".

No entanto, sobre o teor desta entrevista de Teodora Cardoso ao jornal "Público", o presidente do Grupo Parlamentar do PS tirou a seguinte conclusão: "Vejo a confissão do Conselho de Finanças Públicas de que falhou na sua previsão em relação ao défice para 2016".