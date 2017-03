Actualidade

A Proteção Civil evacuou hoje mais um prédio da rua Damasceno Monteiro, na zona da Graça, em Lisboa, havendo já um total de cinco edifícios evacuados e 78 pessoas realojadas devido ao desabamento de terras que ocorreu na segunda-feira.

"No total, temos cinco edifícios evacuados. Na segunda-feira, foram três edifícios evacuados, os números 106, 108 e 110, no total de 49 pessoas realojadas. Na quarta-feira, foi o número 104, em que foram realojadas 16 pessoas, e hoje o 102, com 13 pessoas realojadas até agora", afirmou o chefe da Divisão de Operações e Apoio às Populações da Proteção Civil de Lisboa, Pedro Barbosa.

Além da evacuação dos números 102, 104, 106, 108 e 110 da rua Damasceno Monteiro, as lojas dos prédios dos números 100 e 112 também tiveram que encerrar portas por questões de segurança.