Actualidade

O regime de ajudas comunitárias à produção agrícola na região do Baixo Mondego vai cair 30% até 2020 e os agricultores locais, maioritariamente de arroz e milho, admitem que têm anos muito difíceis pela frente.

"Vão ser anos muito difíceis para a zona do Baixo Mondego. Os agricultores vão perder cerca de 30% das ajudas comunitárias e não é um valor insignificante, porque a agricultura está a trabalhar na linha de água", disse hoje José Armindo, presidente da cooperativa agrícola de Montemor-o-Velho.

Intervindo hoje num seminário promovido pela cooperativa que dirige, José Armindo avisou que a corte no financiamento comunitário obriga a que os agricultores da região procurem as melhores técnicas agrícolas e as sementes que melhor se adaptem ao Baixo Mondego.