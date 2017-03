Actualidade

O presidente do Conselho de Administração da CGD afirmou hoje o "compromisso" da atual gestão do banco público em "concluir o processo de recapitalização" e "retomar plenamente" o seu "lugar de instituição de referência" no sistema financeiro português.

Falando no Porto na sessão de abertura do I Encontro Fora da Caixa, naquele que foi "o primeiro ato público" da nova administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) desde que assumiu funções, há cerca de um mês, Emílio Rui Vilar assumiu o "firme compromisso de levar a bom termo as tarefas prioritárias" colocadas à atual gestão.

"Tarefas prioritárias" que disse serem a conclusão do processo de recapitalização do banco, a reestruturação e redimensionamento do grupo CGD e a retribuição ao acionista Estado, "com resultados sustentáveis", do "esforço financeiro realizado".