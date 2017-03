Entretenimento

Ao longo de 10 programas, o programa Dança do Mundo - com estreia no dia 4 de março, às 21h15 na RTP1 - acompanhas a viagem das apresentadoras, sempre em dupla, a um país diferente para descobrir de que forma conseguem, em apenas três dias, aprender a sua dança tradicional tendo como parceiros dançarinos locais. A dupla de apresentadoras é acompanhada por um coreógrafo, Marco de Camillis, que guia e ajuda a ultrapassar as maiores dificuldades técnicas ou de comunicação.

Esta aventura vai muito para além da dança: conhecem países, procuraram inspiração para a interpretação das suas coreografias, adaptam-se às várias mudanças climatéricas, culturas, costumes e sabores.

No final de cada episódio, as apresentadoras têm de mostrar o que aprenderam numa exibição destinada ao público local.

No 11º episódio serão relembrados os melhores momentos desta “viagem”, fazendo uma retrospetiva pelas conquistas e obstáculos de cada viagem realizada pelas apresentadoras da RTP.

Na final vamos trazer o Mundo para um grande palco. As cinco apresentadoras exibem em Portugal as suas duas melhores coreografias criadas nesta aventura além-fronteiras. A vencedora será escolhida por um Júri constituído pelo coreógrafo que as acompanhou em todas as viagens e por mais dois jurados de renome na área do entretenimento.