Actualidade

A Câmara de Lisboa vai assumir a execução das obras na área afetada pelo aluimento de terras na zona da Graça, que serão realizadas "de imediato", afirmando que "no devido tempo" apurará responsabilidades acerca desta "situação de tragédia".

"A decisão que tomamos foi assumir, ao abrigo do estado de necessidade, a realização da obra e deixar a discussão das responsabilidades - se era público, se era privado ou de quem era - para o seu momento próprio. Cada coisa a seu tempo", afirmou o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina (PS), após ter estado reunido com os moradores dos prédios da rua Damasceno Monteiro afetados pelo aluimento de terras ocorrido na segunda-feira.

De acordo com o autarca, "na situação de tragédia", a primeira prioridade é "proteger as pessoas", a segunda é "recuperar a segurança do espaço físico afetado" e a terceira é "apurar integralmente as responsabilidades" da ocorrência.