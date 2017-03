Actualidade

O lucro do grupo Impresa recuou 31,5% no ano passado, face a 2015, para 2,8 milhões de euros, anunciou hoje a dona da SIC e do Expresso.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Impresa adianta que no último trimestre de 2016 os resultados líquidos aumentaram 13,9% para 3,3 milhões de euros.

No ano passado, as receitas consolidadas caíram 10,8% para 206 milhões de euros, enquanto no último trimestre a quebra foi de 15,5% para 56,2 milhões de euros.