Actualidade

O Ministério Público (MP) deduziu acusação contra 16 pessoas, sete delas em prisão preventiva, pela prática de uma vaga de furtos de gado, sobretudo no Alentejo, que terá rendido mais de 100 mil euros.

A acusação foi divulgada através de um comunicado publicado na página da Internet do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora e fontes judiciais contactadas hoje pela agência Lusa indicaram que os 16 arguidos do processo são homens e que estão todos acusados do crime de furto qualificado.

De acordo com a acusação, os 16 arguidos foram responsáveis por vários crimes de furto de gado bovino e ovino, entre novembro de 2015 e outubro de 2016, em explorações agropecuárias situadas em várias zonas do Alentejo e nos distritos de Santarém e Setúbal.