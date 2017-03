Actualidade

A direção do PS vai propor no sábado, durante a reunião da Comissão Nacional, que se realiza no Porto, que processo de revisão dos estatutos deste partido seja remetido para o próximo congresso em 2018.

Esta posição consta de uma proposta de deliberação da Comissão Permanente do PS, que foi distribuída aos membros da Comissão Nacional deste partido e à qual a agência Lusa teve acesso.

"Propõe-se à Comissão Nacional do PS que aprove o lançamento de um processo ordenado de revisão estatutária no quadro das linhas essenciais e dos objetivos enunciados no presente documento e com o enquadramento temporal e organizativo citado. A Comissão Nacional mandata a Comissão Permanente [do PS] e o Grupo de Trabalho de Revisão Estatutária para desenvolverem o processo de revisão global dos estatutos numa perspetiva de ampla participação das estruturas e dos militantes individuais, de forma a que o próximo Congresso Nacional possa debater e votar uma proposta nesse sentido", lê-se no documento.