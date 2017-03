Actualidade

As autoridades belgas encerraram hoje parte do centro de Bruxelas e uma estação de metro depois de um suspeito ter sido detido com botijas de gás na bagageira da sua viatura.

O autarca de Saint Gilles, Charles Picque, disse a uma rádio local que o condutor foi mandado parar por excesso de velocidade.

A autoridade dos transportes local disse depois que a estação de metropolitano Porte de Hal está fechada por ordens policiais e que foi delimitado um perímetro de segurança à superfície, enquanto a imprensa noticiava que fora chamada uma brigada anti minas e armadilhas.