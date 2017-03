24 horas

Com arranque no dia 31 de Março, e durante 9 dias, atores, cantores, jornalistas e cidadãos anónimos vão voltar ao Aeroporto de Lisboa para uma nova edição da campanha “24 horas”.

A acção, que vai já na segunda edição e promovida pela The Amélia Project Foundation, conhecida internacionalmente como Please Take Me There, tem como objectivo angariar fundos para transportar 500 crianças com cancro para o hospital. Estas crianças da Birmânia (Myanmar) vivem em pobreza extrema, com o equivalente a menos de 40 cêntimos por dia.

Em 2016 mais de 100 figuras publicas e membros do publico, incluindo nomes como José Fidalgo, José Mata, Alda Gomes, Sofia Arruda, Sofia Nicholson, Fernando Alvim, Diogo Infante, João Manzarra, Sofia Escobar, Bibá Pita, Luís Aleluia, Luís Eusébio, Noémia Costa, Nuno Gomes, Miguel Gizzas, Mantorras, Quimbé e Ricardo Carriço participaram na primeira edição do 24 Horas tendo conseguido angariar mais de 55 mil euros. Esta verba permitiu ajudar 400 crianças e adultos durante dois meses, a realização de um estudo que será publicado internacionalmente brevemente, bem como a criação de um fundo de emergência disponível para as famílias de crianças numa situação mais difícil.