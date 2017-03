Autárquicas

O presidente da Câmara de Oeiras, Paulo Vistas, afirmou hoje que se vai recandidatar pelo mesmo movimento independente, o IOMAF, mas retirando o nome de Isaltino Morais da designação, uma mudança considerada "incompreensível" pelo seu antecessor.

Paulo Vistas disse à agência Lusa que vai apresentar no Lagoas Park, às 17:00 de segunda-feira, a sua candidatura como presidente da Câmara de Oeiras pelo movimento Independentes Oeiras Mais à Frente (IOMAF).

Embora a definição seja diferente, a sigla é a mesma do movimento independente Isaltino Oeiras Mais à Frente, criado pelo ex-presidente da autarquia Isaltino Morais. Foi, inclusive, através deste movimento que Paulo Vistas (que foi vice-presidente no executivo de Isaltino Morais) venceu as últimas eleições, em 2013.