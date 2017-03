Actualidade

Sérgio Ramos e Nuno Manarte são os novos adjuntos da seleção portuguesa de basquetebol de seniores masculinos, revelou hoje ao sítio da FPB o selecionador Mário Gomes.

Ramos e Manarte substituem Ivan Kostourkov e Carlos Seixas, os anteriores adjuntos do ex-selecionador nacional Mário Palma, técnico que assumiu o cargo de 'timoneiro' da seleção da Tunísia.

"Tenho toda a confiança no Sérgio e no Nuno, como pessoas e como treinadores. Essas são as razões que presidem a esse tipo de escolhas", afirmou Mário Gomes.