A floresta amazónica é formada por árvores que foram cultivadas por povos indígenas há milhares de anos, sendo as florestas "intocadas" e remotas o resultado das plantações pré-colombianas, segundo um estudo hoje divulgado.

"Algumas das espécies de árvores que são hoje abundantes na floresta amazónica, como o cacau, o açaí ou a castanha do brasil, provavelmente são comuns porque foram plantadas por pessoas que viviam na região antes da chegada dos colonizadores europeus", afirmou Nigel Pitman, do museu de Chicago, Estados Unidos, e coautor do estudo.

Os resultados do estudo foram conseguidos com a sobreposição de dados de mais de 1.000 investigações florestais num mapa com 3.000 locais arqueológicos em toda a Amazónia.