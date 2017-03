Actualidade

O CDS-PP marcou uma interpelação ao Governo sobre supervisão bancária para a próxima quinta-feira, reafirmando a posição crítica do partido sobre a supervisão à luz dos "desenvolvimentos do último ano".

"O CDS sempre teve uma posição crítica em relação à supervisão e com os desenvolvimentos do último ano há muitas questões novas que têm de ser postas em cima da mesa", disse à Lusa a vice-presidente do partido e deputada Cecília Meireles.

A dirigente e deputada centrista sublinhou que a supervisão bancária foi "uma das prioridades apontadas pela presidente do partido quando foi eleita" há quase um ano, em que propôs, no discurso de encerramento do Congresso do CDS, uma revisão da regulação e supervisão do setor financeiro, incluindo da designação do governador do Banco de Portugal.