Personalidade do Ano

Rui Vitória, treinador da equipa de futebol do Benfica, recebeu hoje, no Cartaxo, a distinção Personalidade do Ano Nacional atribuída pelo semanário regional O Mirante, homenagem que, ao abranger também a sua postura pessoal, o deixou "tremendamente orgulhoso".

O técnico dos 'encarnados', que recebeu o prémio de dois ex-dirigentes do Centro Desportivo de Fátima, clube em que se iniciou, em 2006, como treinador de equipas seniores, afirmou estar grato por um prémio com "um significado importante e a dobrar", por surgir na região onde começou a jogar e se fez treinador e por ir para além da carreira.

"É evidente que gosto de ser reconhecido como um bom treinador (...), mas quando somos considerados Personalidade do Ano (também) pelo nosso carácter, a nossa forma de estar, a nossa postura, isso naturalmente deixa-me muito satisfeito", disse.