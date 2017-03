LGBT

Foi na década de 1970, a partir de São Francisco, que homens e mulheres homossexuais perceberam que o tempo de serem ostracizados tinha que chegar ao fim. When We Rise, a nova minissérie do TVSéries, com o cunho da HBO, inspira-se nos acontecimentos reais que levaram ao nascimento do ativismo LGBT e à luta pelos direitos iguais, independentemente de quem se ama ou com quem se quer partilhar a vida.