Actualidade

O Procurador-geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, disse hoje que se abstém de acompanhar qualquer inquérito à campanha presidencial de Donald Trump, em 2016, quando é acusado de mentir sob juramento sobre os contactos com o embaixador russo.

"Já decidi que vou abster-me de participar em qualquer investigação em curso, ou futuras, que digam respeito à campanha eleitoral do Presidente dos Estados Unidos", disse Jeff Sessions, em conferência de imprensa.

Jeff Sessions assegurou que "nunca" se encontro "com qualquer funcionário ou intermediário russo" para abordar as eleições norte-americanas e que não pensa apresentar a demissão do cargo.