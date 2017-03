Actualidade

O lucro da NOS subiu 9,3% no ano passado, face a 2015, para 90,4 milhões de euros, anunciou hoje a operadora de telecomunições liderada por Miguel Almeida.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a NOS adianta que o resultado líquido antes de resultados de empresas associadas e 'joint-ventures' e interesses não controlados registou um aumento de 21,6%, para 95,9 milhões de euros no período em análise.

As receitas de exploração subiram 4,9%, para 1.515 milhões de euros, enquanto as receitas de telecomunicações avançaram 5,1%, para 1.442 milhões de euros, "motivadas pelo extraordinário crescimento do número de serviços", adiantou a operadora de telecomunicações.