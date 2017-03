Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou os democratas de levarem a cabo uma "caça às bruxas" contra o Procurador-Geral, Jeff Sessions, e outros apoiantes seus devido a contactos com representantes russos durante a campanha eleitoral.

"Jeff Sessions é um homem honesto", afirmou Donald Trump na quinta-feira em comunicado, acusando os democratas de ter perdido "o senso da realidade".

O Presidente dos Estados Unidos reconheceu que Jeff Sessions - que omitiu que manteve contactos durante a campanha eleitoral de 2016 com o embaixador da Rússia em Washington durante a audição de confirmação no cargo - "poderia ter respondido com mais precisão", mas defendeu, por outro lado, que "claramente tal não foi intencional".